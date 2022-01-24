Даже эпилог Dying Light 2 можно будет пройти в кооперативе с друзьями

Авторы Dying Light 2 продолжают делиться информацией о проекте. Недавно они рассказали о нюансах игры в кооперативе — почти весь зомби-экшен можно пройти с друзьями вплоть до 4 игроков. Пользователям для начала необходимо в одиночку пройти пролог — всю остальную игру, включая эпилог, можно увидеть всем вместе.

Разработчики объяснили, как именно будет работать прогресс у хоста и его гостей на сервере. Во время важных сюжетных решений игроки могут голосовать за тот или иной вариант, однако выбор всегда принимает хост. Также пользователи сохраняют у себя всю прокачку и предметы, а прогресс сюжетной кампании остаётся только на стороне создателя команды.

Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля на ПК и консолях. Ранее авторы рассказали про трудности озвучки: им понадобилось 999 актёров, чтобы записать все реплики персонажей на 10 разных языках.

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