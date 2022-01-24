Gran Turismo 7 для PS5 весит много — почти 90 ГБ без патчей

PlayStation Game Size опубликовал размер Gran Turismo 7 для PS5 без патчей. Проект займёт неожиданные 89,4 ГБ — достаточно большая цифра для PlayStation. О размере игры на PS4 информации пока нет — вероятно, на прошлом поколении вес будет даже больше из-за технологичных особенностей консолей.

Вполне возможно, после первых патчей объём файлов Gran Turismo 7 ещё увеличится как минимум на несколько гигабайт. А с контентыми обновлениями игрокам точно придётся освободить лишние 100-150 ГБ под гоночный симулятор. Ранее авторы делились подробностями игры. Так, в гонке на старте будет 490 автомобилей, 90 трасс и 40 стран.

Релиз Gran Turismo 7 на PS4 и PS5 состоится 4 марта 2022 года. Известно, что версия для PlayStation 5 будет поддерживать особенности геймпада DualSense, 4K-разрешение и 60 FPS одновременно.

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