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Леонардо ДиКаприо попытался переманить Джону Хилла на тёмную сторону силы

Леонардо ДиКаприо попытался переманить Джону Хилла на тёмную сторону силы
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Популярный голливудский актёр Джона Хилл дал обширное интервью изданию W Magazine. В нём он рассказал о своей актёрской карьере и поделился занимательной историей со съёмок драмеди «Не смотрите наверх». Артист признался, что никогда не любил научную фантастику — его «заботит только то, что действительно может произойти». Из-за своего кредо Хилл не смотрел даже классику научной фантастики и не собирался погружаться в эту тему. Но Леонардо ДиКаприо был иного мнения.

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Во время съёмок «Не смотрите наверх» Лео попытался доказать Джоне, что фантастика — это круто на примере франшизы Star Wars. По требованию коллеги Хилл посмотрел несколько серий «Мандалорца», но так и не смог проникнуться сериалом. Ему понравился Малыш Йода, но сюжет запутал его, ведь актёр до этого не смотрел ни одну часть «Звёздных войн».

Лео заставил меня посмотреть «Мандалорца», когда мы снимались в фильме «Не смотрите наверх». Да, Малыш Йода оказался очень милым. Но мне было плевать на персонажей, потому что я ничего не понимаю в «Звёздных войнах».

Актёр признался, что до осени 2021 года даже не смотрел «Игру Престолов», однако недавно решил исправить это упущение. Сейчас он на четвёртом сезоне — пока что ему очень нравится.

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