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Переиздание легендарной Elasto Mania скоро появится на всех современных платформах

Переиздание легендарной Elasto Mania скоро появится на всех современных платформах
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Культовая Elasto Mania, которую многие геймеры проходили в начале нулевых, получит ремастер для современных платформ. Авторы добавят больше сотни уровней, введут онлайн-таблицу лидеров и адаптируют игру под нынешние разрешения экранов. Судя по всему, графика останется прежней, однако из-за своеобразной стилизации проект до сих пор смотрится вполне достойно.

Elasto Mania Remasterd поступит в продажу уже 26 января. Стоиммость переиздания пока что неизвестна.

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