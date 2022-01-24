Переиздание легендарной Elasto Mania скоро появится на всех современных платформах
Поделиться
Культовая Elasto Mania, которую многие геймеры проходили в начале нулевых, получит ремастер для современных платформ. Авторы добавят больше сотни уровней, введут онлайн-таблицу лидеров и адаптируют игру под нынешние разрешения экранов. Судя по всему, графика останется прежней, однако из-за своеобразной стилизации проект до сих пор смотрится вполне достойно.
- ПК-версия (для обладателей игры в Steam обновление будет полностью бесплатным)
- PlayStation-версия
- Xbox-версия
- Nintendo Switch-версия
Elasto Mania Remasterd поступит в продажу уже 26 января. Стоиммость переиздания пока что неизвестна.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 24 января 2022
-
15:12
-
14:35
-
14:03
-
13:50
-
13:08
-
12:58
-
12:34
-
12:02
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 23 января 2022
-
19:05
-
18:23
-
17:24
-
16:20
-
15:05
-
14:19
-
13:25
-
12:35
- 22 января 2022
-
19:14
-
18:36
-
17:50
-
16:36
-
15:24
-
14:25
-
13:40
-
13:13
- 21 января 2022
-
22:29
-
21:34
-
20:45
-
20:17
Партнерский контент