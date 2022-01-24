Слух: Эндрю Гарфилд всё-таки сыграет Человека-паука ещё раз

Инсайдер MyTimeToShineHello, ранее публиковавший правдивую информации о «Человеке-пауке: Нет пути домой», выпустил в «Твиттере» неопределённое сообщение, касающееся Эндрю Гарфилда. Фанаты предположили, что это намёк на то, что актёр всё-таки снимется в ещё одном фильме о Человеке-пауке.
Эндрю Гарфилд получит всё, чего желает.
Ранее Гарфилд уже изъявлял желание вернуться к роли Дружелюбного соседа, но для этого он должен быть уверен как в сценарии, так и в самом себе. Официально Sony и Marvel не комментировали слова актёра, но и не опровергали подобную возможность.
Последний на данный момент сольный фильм о Паучке с актёром — «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» — вышел в 2014 году. Картина получила средние оценки от прессы и зрителей и собрала чуть больше $ 700 млн при бюджете в $ 200 млн. В результате неудовлетворительных результатов Sony Pictures решила ещё раз перезапустить супергеройскую киновселенную, интегрировав нового Паука — Тома Холланда — в фильмы Marvel.
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