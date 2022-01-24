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Фанаты выбрали героев Marvel, которым нужны свои игры

Фанаты выбрали героев Marvel, которым нужны свои игры
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Пользователь Reddit под ником LetterheadJunior9237 узнал, какие персонажи Marvel должны получить игры. Он предложил Венома, Призрачного гонщика и Лунного рыцаря. В комментариях аудитория также выбрала своих кандидатов.

Большая часть пользователей хотела бы получить отдельный проект про Венома, поскольку персонаж колоритный и интересный. Аудитория вспомнила, что в игре Ultimate Spider-Man можно было играть за симбиота, и это была лучшая часть проекта.

Также назвали Блэйда, Доктора Стрэнджа и Сорвиголову. Кстати, об игре про Дьявола Адской Кухни фанаты просят ещё со времен «Человека-паука» 2018 года.

Кстати, Insomniac Games сейчас разрабатывает отдельную игру про Росомаху. Фанаты хотят, чтобы проект был жестоким и кровавым, чтобы передать саму суть Росомахи. Дата выхода неизвестна, релиз состоится только на PlayStation 5.

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