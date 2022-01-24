Новые санкции США для России могут ухудшить дефицит консолей

Американская газета The Washington Post сообщила, что в Россию могут запретить экспорт игровых консолей, смартфонов, планшетов и других устройств. То же самое касается и полупроводников.

Как оказалось, всё дело в санкциях США. На ситуацию повлияли напряжённые отношения между Украиной и Россией. Администрация США может запретить ввоз в Россию своих девайсов, если страна решится вторгнуться на территорию Украины.

Примечательно, что большая часть электронных устройств созданы с помощью полупроводников Америки. То есть экспорт всех подобных устройств тоже могут запретить. Таким образом, отметила газета, Россия получит сильнейший удар по экономике.

The Washington Post подчеркнула, что подобное действие могут не одобрить, поскольку России не составит трудностей выдвинуть ответные санкции.

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