Из-за турнира по Minecraft в Андорре упал интернет

В Minecraft недавно стартовал турнир SquidCraft Games, основанный на сериале «Игра в кальмара». Среди участников соревнования оказались игроки из Андорры.
Геймеров из Андорры вывели из игры с помощью хакерской атаки на провайдер Andorra Telecom. Таким образом получилось не только исключить игроков из турнира, но даже отключить интернет во всей стране. Примечательно, что жители страны не могли выйти в сеть около 30 минут.
Специалисты установили, что причина была действительно в DDoS-атаке, а не каких-то технических проблемах. Сами участники SquidCraft Games, к слову, так и не смогли побороться за главный приз в размере $ 100 тыс из-за проблем с подключением.
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