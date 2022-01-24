Elden Ring больше не перенесут. Игра «ушла на золото»

Elden Ring «ушла на золото». Об этом во время презентации Taipei Game Show сообщил PR-менеджер FromSoftware Ясухиро Китао.

Китао отметил, что дополнительное потраченное на разработку время пошло игре только на пользу. В данный момент авторы работают над патчем первого дня, тогда как сама Elden Ring уже полностью готова.

Ранее авторы говорили, что собрали в Elden Ring всё лучшее из своих прошлых игр. В проекте будет полноценный открытый мир, напряжённые битвы с противниками и сложные боссы — всё в духе игр FromSoftware.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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