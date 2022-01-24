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Ещё одни ветераны Blizzard открыли новую студию — New Tales

Ещё одни ветераны Blizzard открыли новую студию — New Tales
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Бывшие сотрудники Activision Blizzard, Sega и Lucas Arts создали компанию New Tales. Она будет выпускать игры других студий и создавать собственные.

Как отмечается на сайте New Tales, компания создавалась увлечёнными игроками и ветеранами индустрии. Они смогут предоставить современные издательские услуги и позволят студиям сосредоточится на разработке. В этом поможет опыт сотрудников, во главе которых находится бывший работник Activision Blizzard, Vivendi Games и Sega Седрик Марешаль.

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New Tales представила ряд принципов компании. Среди них ориентация на игровое сообщество, налаживание связи с командами и партнёрами, а также стремление к новым технологиям.

New Tales пока не объявила, какие игры будет создавать и издавать компания. Возможно, анонсы появятся в ближайшее время.

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