«Неповиновение»: раскрыт новый герой и дата старта следующего сезона Apex Legends

Авторы Apex Legends из Respawn Entertainment опубликовали ролик, посвящённый Безумной Мэгги. Героиня ранее появлялась в «Играх Apex», а теперь она станет полноценным играбельным персонажем.
Саму Мэгги описывают как самую злобную среди всех легенд. В видео её судят за совершённые деяния, и в конце отправляют на «Игры Apex».
За свои преступления Безумная Мэгги была приговорена к сражению в Играх до смерти. Но кого этим на самом деле наказывают?
Со стартом нового сезона игрокам будет доступен режим «Контроль». В нём пользователи разделятся на две команды по девять человек и будут сражаться за контрольные точки.
Также разработчики огласили дату начала нового сезона «Неповиновение». Он начнётся 8 февраля. Его подробности, вероятно, раскроют 27 января. В этот день выйдёт ещё одно видео, посвящённое новому сезону. Возможно, в нём и анонсируют некстген-версии для PlayStation 5 и Xbox Series, которые попали в сеть ещё пару месяцев назад.
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