«Неповиновение»: раскрыт новый герой и дата старта следующего сезона Apex Legends

Авторы Apex Legends из Respawn Entertainment опубликовали ролик, посвящённый Безумной Мэгги. Героиня ранее появлялась в «Играх Apex», а теперь она станет полноценным играбельным персонажем.

Саму Мэгги описывают как самую злобную среди всех легенд. В видео её судят за совершённые деяния, и в конце отправляют на «Игры Apex».

За свои преступления Безумная Мэгги была приговорена к сражению в Играх до смерти. Но кого этим на самом деле наказывают?

Со стартом нового сезона игрокам будет доступен режим «Контроль». В нём пользователи разделятся на две команды по девять человек и будут сражаться за контрольные точки.

Также разработчики огласили дату начала нового сезона «Неповиновение». Он начнётся 8 февраля. Его подробности, вероятно, раскроют 27 января. В этот день выйдёт ещё одно видео, посвящённое новому сезону. Возможно, в нём и анонсируют некстген-версии для PlayStation 5 и Xbox Series, которые попали в сеть ещё пару месяцев назад.

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