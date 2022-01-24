«Пирошки», «обёртка лампы» и матрёшки. Шоу «Секретное вторжение» Marvel пройдёт в России

В английском городе Лидс идут съёмки сериала «Секретное вторжение» Marvel, события которого произойдут в России. Об этом стало известно благодаря фото и видео с площадки.

На материалах видно площадь, на которой будут праздновать День народного единства в России. Конечно же, не обошлось без ошибок перевода и стереотипов, среди которых палатки с «пирошками» и «обёрткой лампы», шапки-ушанки и матрёшки.

Сюжет «Секретного вторжения» основан на одноимённой серии комиксов Marvel. В ней раса Скруллов, которая может менять внешность, проникла в супергеройские ряды на Земле с целью вторжения.

Режиссёрами «Секретного вторжения» стали Томас Безуча и Али Селим, каждый из которых поставит по несколько серий. В сериале снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Эмилия Кларк и другие. Дату премьеры шоу пока не объявили.

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