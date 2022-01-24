Российская косплеерша Ирина Мейер стала зомби из Dying Light 2

Известная косплеерша Ирана Мейер предстала перед фанатами в весьма необычном образе. В рамках продвижения Dying Light 2 девушку превратили в зомби-прыгуна.
Процесс перевоплощения Ирины Мейер в прыгуна и результат показали на Youtube-канале Dying Light. Как отмечает косплеерша, на подготовку к нанесению макияжа и вспененного латекса ушёл месяц. В течение 6 часов над девушкой работали специалисты по пластическому гриму, и ещё 2 часа потратили на съёмку.
Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно создатели рассказали, что новый контент для игры будут делать минимум 5 лет, а на старте для полного изучение зомби-экшена понадобится около 500 часов.
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