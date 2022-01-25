Создатели VR-хита The Walking Dead: Saints & Sinners анонсировали продолжение

Skydance Interactive в честь двухлетия VR-экшена The Walking Dead: Saints & Sinners анонсировала продолжение игры. Сиквел получил подзаголовок Chapter 2: Retribution.
В продолжении The Walking Dead: Saints & Sinners игроки снова возьмут на себя роль туриста, который оказался в забитом зомби Новом Орлеане. Во Французском квартале и окрестностях герой встретит новых персонажей, а в какой-то момент придётся сделать важный выбор. События экшена продолжат историю первой части.
Chapter 2: Retribution станет самостоятельной игрой, для прохождения которой не понадобится оригинал. Дату выхода и VR-шлемы, на которых появится экшен, разработчики объявят позднее.
The Walking Dead: Saints & Sinners вышла в январе 2020 года и доступна для шлемов виртуальной реальности на ПК, Oculus Quest и PS VR. Экшен предлагает более 20 часов квестов с сюжетом и исследованием Нового Орлеана, который заполнили зомби и банды.
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