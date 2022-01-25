В Steam Deck появятся динамические сохранения. Сейвы в «облако» переносятся во время игры

Valve продолжает рассказывать о фишках Steam Deck. На днях компания анонсировала новую функцию для портативного ПК — «динамические облачные сохранения». При её включении облачные сохранения смогут обновляться прямо по ходу игры. Таким образом, вовсе необязательно выходить из игры, чтобы Steam перенёс сейвы из устройства в облако — это будет происходить автоматически.
Valve отметила, что данная функция была необходима, ведь многие игроки будут переводить устройство в спящий режим, при этом оставляя игру открытой. С «динамическими сохранениями» геймерам не придётся даже задумываться об этом — как только поиграл на Steam Deck, можно продолжить игру на другом устройстве с последнего сохранения на портативном ПК.
Компания предупредила, что функция не автоматическая — её поддержка целиком и полностью зависит от разработчиков того или иного проекта. Надеемся, что как можно больше студий обратят внимание на неё и интегрируют «динамические облачные сохранения» в свои игры.
Поставки Steam Deck должны начаться в США, Канаде и Великобритании уже в конце февраля. Когда устройство официально доберётся до России, пока неизвестно.
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