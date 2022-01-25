Фанаты создают ремейк культовой Silent Hill на Unreal Engine 5. Выглядит здорово!

Поклонники Silent Hill настолько устали ждать от Konami новостей, что решили собственными силами возродить франшизу. Так, фанаты из студии Codeless Studio работают над ремейком первой части на движке Unreal Engine 5. Авторы планируют сохранить мрачный визуальный стиль и не трогать оригинальную режиссуру, при этом переработать графику и эффекты.

В данный момент ремейк находится в стадии «Пре-Альфы» — авторам ещё нужно доработать анимации и боевую систему. Но даже по этому короткому ролику видно, насколько в современной игровой индустрии не хватает Silent Hill. Неясно, посчитает ли Konami эту работу посягательством на свою интеллектуальную собственность. Будем надеяться, что Codeless Studio удастся довести дело до конца.

Сама Konami, по слухам, уже работает над новой частью серии. По данным VGC, разработкой занимается сам Хидео Кодзима, автор Metal Gear Solid и Death Stranding.

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