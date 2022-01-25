Слух: Microsoft работает над ремастерами одной из франшиз на манер Master Chief Collection

Инсайдер Ник Бейкер в недавнем выпуске подкаста XboxEra рассказал, что Microsoft работает над крупной коллекцией ремастеров одной франшизы. Она будет похожа на Master Chief Collection — у игр будет один лаунчер, в котором можно будет запустить любую игру из серии. Бейкер не поделился другими подробностями, но отметил, что это очень популярная франшиза.

Сложно сказать, о какой именно серии говорит Бейкер. Фанаты предположили, что речь идёт либо о Fable, либо о Gears of War. У обеих большое наследие и множество поклонников по всему миру. Так или иначе, официальных подробностей мы не узнаем как минимум до лета — именно тогда у Microsoft запланирована крупная презентация своих будущих игр.

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