Роберт Паттинсон объяснил, почему Бэтмен никого не убивает
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В интервью изданию Premiere исполнитель роли Брюса Уэйна в грядущем «Бэтмене» Роберт Паттинсон поделился своим видением персонажа и объяснил, почему его герой не убивает злодеев. По словам актёра, Тёмный рыцарь страдает от смерти родителей и жаждет убивать, однако самоконтроль не позволяет ему этого сделать.
Он страдает, и его переполняет желание убивать. Но в самый последний момент его ум проясняется, он успокаивается и преодолевает себя. В каждом бою он верит в то, что перед ним — тот, кто убил его мать. И это позволяет ему выплеснуть всю свою ярость.
Артист отметил, что образ жизни Бэтмена мало чем отличается от преступной. Разве что герой не совершает никаких злодеяний.
Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном состоится уже 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны. Ранее авторы рассказали, что вдохновлялись убийцей Зодиаком при создании образа Загадочника.
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