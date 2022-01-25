В честь дня рождения Apex Legends игрокам раздадут подарки и откроют доступ к персонажам
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4 февраля Apex Legends исполнится 3 года, и авторы приготовили для игроков подарки. Празднование будет длиться 3 недели — геймеры получат временный доступ к персонажам, а также к тематическим и легендарным наборам.
- С 8 по 15 февраля игроки получат Октейна и 3 тематических набора;
- С 15 по 22 февраля геймерам в распоряжение дадут Ваттсон и 3 тематических набора;
- С 22 февраля по 1 марта пользователи смогут сыграть за Валькирию и получить 3 тематических набора с 1 легендарным.
Разработчики отмечают, что наборы игроки получат в любом случае — даже если все персонажи у них уже открыты.
Ранее авторы анонсировали нового персонажа для Apex Legends — Безумную Мэгги. Героиня ранее появлялась в «Играх Apex», а теперь она станет полноценным играбельным героем. А новый сезон «Неповиновение» стартует одновременно с раздачей наград — 8 февраля.
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