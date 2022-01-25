Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раздумывают над созданием ремейка первой части серии
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PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров дал большое интервью каналу «Неважно, Кто». В нём сотрудник поделился деталями разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 и развеял несколько слухов вокруг проекта. Мы выбрали из ролика главное.
- Всего над S.T.A.L.K.E.R. 2 трудятся около 300 человек — сюда входят работники-фрилансеры. Среди разработчиков проекта также есть создатели популярных модов для «Тени Чернобыля» и «Зова Припяти»;
- Текучка кадров действительно имела место быть, как ранее сообщали инсайдеры, однако с недавних пор всё нормализовалось. Захар также рассказал, что никто не увольняет новичков после выполнения какой-либо задачи — вопреки слухам;
- S.T.A.L.K.E.R. 2 не имеет ничего общего с другим вторым «Сталкером», который анонсировали ещё в 2010 году. Проект создают полностью с нуля, не используя старые наработки;
- Авторы всё ещё раздумывают над созданием ремастера или даже ремейка первой части серии. Компания также заинтересована в создании настольных игр по франшизе.
S.T.A.L.K.E.R. 2 заявлена на 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series. В день выхода игра сразу же попадёт в каталог Game Pass. Ранее авторы объяснили, почему до сих пор не показали геймплей проекта.
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