Rainbow Six: Extraction стартовала с 4-го места в британской рознице
Поделиться
Издание PUSHSquare опубликовало данные о розничных продажах видеоигр в Британии за последнюю неделю. Новинка от Ubisoft под названием Rainbow Six: Extraction стартовала с 4-го места — достаточно неплохой результат для шутера. Несмотря на прохладный приём от критиков, игроки всё же решили дать проекту шанс.
На первое место вернулась Mario Kart 8 Deluxe. FIFA 22 тем временем продолжает удерживать вторую строчку. Замыкает тройку Animal Crossing: New Horizons. Интересно, что GTA V поднялась ещё на две позиции — проект продолжает отлично продаваться даже спустя 8 лет после выхода.
Британский чарт с 16 по 22 января:
- Mario Kart 8 Deluxe
- FIFA 22
- Animal Crossing: New Horizons
- Rainbow Six: Extraction
- Call of Duty: Vanguard
- Minecraft для Switch
- Just Dance 2022
- Grand Theft Auto V
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Pokémon Brilliant Diamond
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 25 января 2022
-
12:07
-
11:37
-
11:04
-
10:37
-
10:08
-
09:43
-
09:16
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 24 января 2022
-
23:51
-
23:26
-
22:47
-
21:45
-
20:47
-
19:57
-
19:38
-
19:29
-
18:53
-
18:47
-
17:40
-
17:06
-
16:58
-
16:22
-
15:33
-
15:12
-
14:35
-
14:03
-
13:50
-
13:08
-
12:58
-
12:34
-
12:02
-
11:30
-
11:00
Партнерский контент