Rainbow Six: Extraction стартовала с 4-го места в британской рознице

Издание PUSHSquare опубликовало данные о розничных продажах видеоигр в Британии за последнюю неделю. Новинка от Ubisoft под названием Rainbow Six: Extraction стартовала с 4-го места — достаточно неплохой результат для шутера. Несмотря на прохладный приём от критиков, игроки всё же решили дать проекту шанс.

На первое место вернулась Mario Kart 8 Deluxe. FIFA 22 тем временем продолжает удерживать вторую строчку. Замыкает тройку Animal Crossing: New Horizons. Интересно, что GTA V поднялась ещё на две позиции — проект продолжает отлично продаваться даже спустя 8 лет после выхода.

Британский чарт с 16 по 22 января:

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Rainbow Six: Extraction Call of Duty: Vanguard Minecraft для Switch Just Dance 2022 Grand Theft Auto V The Legend of Zelda: Breath of the Wild Pokémon Brilliant Diamond

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