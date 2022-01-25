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Rainbow Six: Extraction стартовала с 4-го места в британской рознице

Rainbow Six: Extraction стартовала с 4-го места в британской рознице
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Издание PUSHSquare опубликовало данные о розничных продажах видеоигр в Британии за последнюю неделю. Новинка от Ubisoft под названием Rainbow Six: Extraction стартовала с 4-го места — достаточно неплохой результат для шутера. Несмотря на прохладный приём от критиков, игроки всё же решили дать проекту шанс.

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На первое место вернулась Mario Kart 8 Deluxe. FIFA 22 тем временем продолжает удерживать вторую строчку. Замыкает тройку Animal Crossing: New Horizons. Интересно, что GTA V поднялась ещё на две позиции — проект продолжает отлично продаваться даже спустя 8 лет после выхода.

Британский чарт с 16 по 22 января:

  1. Mario Kart 8 Deluxe
  2. FIFA 22
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Rainbow Six: Extraction
  5. Call of Duty: Vanguard
  6. Minecraft для Switch
  7. Just Dance 2022
  8. Grand Theft Auto V
  9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  10. Pokémon Brilliant Diamond

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