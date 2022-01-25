Идрис Эльба может стать следующим Джеймсом Бондом

В 2021 году вышла картина «Не время умирать» — пятый фильм про Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом в главной роли. Актёр решил распрощаться с ролью, и создателям культовой серии теперь нужно искать ему замену.
В недавнем выпуске подкаста Deadline продюсер франшизы Барбара Брокколи рассказала о начале поисков кандидата на главную роль. По её словам, Идрис Эльба («Лютер», «Прослушка») — отличный актёр. Она отметила, что до ухода Крейга авторы пока не думали о его замене, но Идрис всегда был частью потенциальных обсуждений. Однако для того, чтобы Эльба всё же получил главную роль, необходимо согласие боссов студии Metro-Goldwyn-Mayer.
Мы дружим с Идрисом, это замечательный актёр. Знаете, он всегда был частью наших обсуждений, но трудно принять такое решение, когда ты принимаешь его не единолично.
Сам Эльба уже не раз говорил о том, что с удовольствием бы сыграл Джеймса Бонда. Таким образом, он бы стал первой чернокожей версией персонажа.
Помимо него, на роль также претендует Генри Кавилл — он даже участвовал в кастинге «Казино Рояля», главную роль в котором получил Дэниел Крейг. Так или иначе, финальное решение будет за Metro-Goldwyn-Mayer.
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