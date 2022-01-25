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Видеокарты стали дешеветь после падения курсов криптовалюты

Видеокарты стали дешеветь после падения курсов криптовалюты
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24 января стоимость самых популярных криптовалют — Bitcoin и Ethereum — опустилась до минимальной отметки за последние полгода. Bitcoin продаётся по примерной цене в $ 33 тысячи, а Ethereum — в $ 2200.

Благодаря этому падению, а также недавними новостями об угрозах запрета криптовалют в Европе и России цены на видеокарты тоже начали снижаться. Портал Tom's Hardware проанализировал цены на графические процессоры NVIDIA и AMD на eBay за последнюю неделю и сравнил их с данными за ту же неделю месяцем ранее. В большинстве случаев стоимость видеокарт упала на 5-10%.

График со сравнением цен на видеокарты в декабре и январе

График со сравнением цен на видеокарты в декабре и январе

Фото: Tom's Hardware

Похожую динамику заметило и издание 3DCenter. В данный момент цены на видеокарты всё ещё превышают рекомендованные. Однако эксперты отмечают, что фактор с падением криптовалют и угрозами их запрета ещё не в полной мере повлиял на стоимость чипов. Вполне возможно, что ближе к концу января их ценник станет ещё ниже.

Аналитики отмечают, что пока рано говорить о всеобщей доступности видеокарт — нехватка компонентов для графических процессоров существенно уменьшится ближе к лету 2022 года. Однако тенденция, безусловно, крайне позитивная, учитывая кризис полупроводников по всему миру.

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