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Фанат воссоздал трейлер сиквела «Доктор Стрэндж» с помощью LEGO

Фанат воссоздал трейлер сиквела «Доктор Стрэндж» с помощью LEGO
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Пользователь под ником Jekester выложил трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в стиле LEGO. Автор воссоздал все сцены из оригинального трейлера. Получилось интересно и необычно.

Примечательно, что в своей работе энтузиаст не пользовался настоящими фигурками LEGO, а разработал анимации, однако в комментариях аудитория оценила такой подход. Сам Jekester специализируется на подобных роликах, поэтому на его канале только такие видео.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» расскажет о том, как перед Стивеном Стрэнджем встанет новая угроза. Персонажам ленты предстоит окунуться в мультивселенную и изучить её опасности. По слухам, в картине ожидается появление многих героев Marvel.

Премьера фильма назначена на 5 мая 2022 года.

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