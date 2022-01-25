Фанат воссоздал трейлер сиквела «Доктор Стрэндж» с помощью LEGO

Пользователь под ником Jekester выложил трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в стиле LEGO. Автор воссоздал все сцены из оригинального трейлера. Получилось интересно и необычно.
Примечательно, что в своей работе энтузиаст не пользовался настоящими фигурками LEGO, а разработал анимации, однако в комментариях аудитория оценила такой подход. Сам Jekester специализируется на подобных роликах, поэтому на его канале только такие видео.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» расскажет о том, как перед Стивеном Стрэнджем встанет новая угроза. Персонажам ленты предстоит окунуться в мультивселенную и изучить её опасности. По слухам, в картине ожидается появление многих героев Marvel.
Премьера фильма назначена на 5 мая 2022 года.
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