Apple осенью предрекают рекордную линейку новинок
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Bloomberg выпустило материал, в котором рассказало об осенней презентации Apple. По словам издания, это будет крупнейшая выставка компании в истории, а среди анонсов будут не только четыре модели новых iPhone, но и три версии Apple Watch.
Список анонсов Apple на осенней презентации по данным Bloomberg:
- Четыре модели iPhone 14;
- Три модели Apple Watch — Series 8, SE и Rugged;
- Обновленный iPad Pro с мощнейшим чипом M2;
- Обновленный iPad;
- Обновленный Mac Pro;
- Бюджетный MacBook Pro нового поколения;
- Новые MacBook Air и MacBook Pro.
Bloomberg отмечает, что летом Apple также покажут новые версии своих ОС — iOS 16, macOS 13 и watchOS 9. Пока стоит воспринимать информацию издания как слух и дождаться анонса от самой компании.
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