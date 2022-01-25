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Apple осенью может выпустить новые iPhone, Macbook, Mac, Apple Watch и iPad

Apple осенью предрекают рекордную линейку новинок
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Bloomberg выпустило материал, в котором рассказало об осенней презентации Apple. По словам издания, это будет крупнейшая выставка компании в истории, а среди анонсов будут не только четыре модели новых iPhone, но и три версии Apple Watch.

Список анонсов Apple на осенней презентации по данным Bloomberg:

  • Четыре модели iPhone 14;
  • Три модели Apple Watch — Series 8, SE и Rugged;
  • Обновленный iPad Pro с мощнейшим чипом M2;
  • Обновленный iPad;
  • Обновленный Mac Pro;
  • Бюджетный MacBook Pro нового поколения;
  • Новые MacBook Air и MacBook Pro.

Bloomberg отмечает, что летом Apple также покажут новые версии своих ОС — iOS 16, macOS 13 и watchOS 9. Пока стоит воспринимать информацию издания как слух и дождаться анонса от самой компании.

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