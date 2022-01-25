Apple осенью предрекают рекордную линейку новинок

Bloomberg выпустило материал, в котором рассказало об осенней презентации Apple. По словам издания, это будет крупнейшая выставка компании в истории, а среди анонсов будут не только четыре модели новых iPhone, но и три версии Apple Watch.

Список анонсов Apple на осенней презентации по данным Bloomberg:

Четыре модели iPhone 14;

Три модели Apple Watch — Series 8, SE и Rugged;

Обновленный iPad Pro с мощнейшим чипом M2;

Обновленный iPad;

Обновленный Mac Pro;

Бюджетный MacBook Pro нового поколения;

Новые MacBook Air и MacBook Pro.

Bloomberg отмечает, что летом Apple также покажут новые версии своих ОС — iOS 16, macOS 13 и watchOS 9. Пока стоит воспринимать информацию издания как слух и дождаться анонса от самой компании.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!