Фанатский сиквел Dark Souls получил демоверсию

Авторы модификации Nightfall для Dark Souls выпустили демоверсию игры. Теперь любой желающий может опробовать фанатское продолжение культовой серии. В демке доступны пара локаций с несколькими боссами. Скачать её можно по специальной ссылке.

Демоверсию уже оценил спидраннер под ником Distortion. Он похвалил работу авторов и отметил, что будет с нетерпением ждать полную версию.

Nightfall — продолжение оригинальной Dark Souls после тёмной концовки. Для модификации авторы продумали новый сюжет с озвученными персонажами и обновили боевую систему. Изначально проект должен был выйти в январе, а теперь релиз состоится только после выхода Elden Ring, которая поступит в продажу 25 февраля.

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