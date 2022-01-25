Фанатский сиквел Dark Souls получил демоверсию

Авторы модификации Nightfall для Dark Souls выпустили демоверсию игры. Теперь любой желающий может опробовать фанатское продолжение культовой серии. В демке доступны пара локаций с несколькими боссами. Скачать её можно по специальной ссылке.
Демоверсию уже оценил спидраннер под ником Distortion. Он похвалил работу авторов и отметил, что будет с нетерпением ждать полную версию.
Nightfall — продолжение оригинальной Dark Souls после тёмной концовки. Для модификации авторы продумали новый сюжет с озвученными персонажами и обновили боевую систему. Изначально проект должен был выйти в январе, а теперь релиз состоится только после выхода Elden Ring, которая поступит в продажу 25 февраля.
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