Скачок уровня Assassin's Creed 2: критики поделились мнением о Horizon Forbidden West
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Издание IGN провело в PS5-версии Horizon Forbidden West четыре часа и поделилось впечатлениями о сиквеле одной из самых популярных игр Sony прошлого поколения консолей. Мы выбрали из материала главное.
- IGN отмечает, что в Forbidden West стало гораздо больше свободы, чем раньше. Карабкаться можно почти по всем видимым уступам, а все доступные места для паркура теперь можно увидеть с помощью визора. Редакторы похвалили перемещение по миру: оно стало намного быстрее благодаря множеству гаджетов.
- Авторы отметили живость игрового мира. Даже маленькая деревня чувствуется более реальной, чем самый крупный город в Zero Dawn. Во время диалогов персонажи начали активно жестикулировать, а камера частенько берёт необычные ракурсы.
- Издание рассказало и о побочных заданиях — они стали более осмысленными и привязанными к основному сюжету. А за их выполнение теперь дают действительно хорошие награды.
- В сиквеле появится настольная игра под названием «Стычка машин». В ней две армии в виде фигурок сражаются друг с другом на воображаемой арене.
- Журналист похвалил боевую систему: она стала гораздо более плавной и отзывчивой. А сражения с людьми — более интересными и захватывающими.
- Особенности геймпада DualSense во время игры вовсе не отвлекают, а наоборот — ещё сильнее погружают в мир игры. За всю сессию обозреватель несколько раз удивлялся, насколько приятнее играть с технологией виброотдачи.
- В целом портал IGN остался доволен проектом. Он отметил, что скачок между Zero Dawn и Forbidden West напоминает переход между Assassin's Creed 1 и 2 — настолько авторы смогли переплюнуть сами себя. Каких-то претензий к сиквелу у редактора не нашлось.
Свежие скриншоты
Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее авторы представили нового персонажа, которого сыграла Кэрри-Энн Мосс — Тринити из «Матрицы».
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