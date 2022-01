Игры для PS3 на PS5 всё ближе? Трофеи PS4 на мгновение заменили на иконки PS3

На консолях и в приложении PlayStation возникла проблема, из-за которой трофеи игр PS4 заменились иконками PS3. Ошибка вызвала новые обсуждения о том, что Sony готовит расширенную обратную совместимость для PS5.

Во время ошибки нормально отображались только достижения игр PS5. Трофеи PS4 сбросились на 0% и заменились иконками PS3.

Ранее в Сети обнаружили патент инженера PS4 и PS5 Марка Церни, который связан с обратной совместимостью для PS5. Функция позволит запустить на консоли игры с PS1, PS2 и PS3.

Через несколько дней в магазине PS5 нашли игры с PS3, среди которых Resistance 3, Killzone 2, Prince of Persia: Two Thrones HD и Prince of Persia: The Forgotten Sands. У них была цена, но при покупке проектов возникала ошибка.

