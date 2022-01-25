Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры для PS3 на PS5 всё ближе? Трофеи PS4 на мгновение заменили на иконки PS3

Игры для PS3 на PS5 всё ближе? Трофеи PS4 на мгновение заменили на иконки PS3
Комментарии

На консолях и в приложении PlayStation возникла проблема, из-за которой трофеи игр PS4 заменились иконками PS3. Ошибка вызвала новые обсуждения о том, что Sony готовит расширенную обратную совместимость для PS5.

Во время ошибки нормально отображались только достижения игр PS5. Трофеи PS4 сбросились на 0% и заменились иконками PS3.

Ранее в Сети обнаружили патент инженера PS4 и PS5 Марка Церни, который связан с обратной совместимостью для PS5. Функция позволит запустить на консоли игры с PS1, PS2 и PS3.

Через несколько дней в магазине PS5 нашли игры с PS3, среди которых Resistance 3, Killzone 2, Prince of Persia: Two Thrones HD и Prince of Persia: The Forgotten Sands. У них была цена, но при покупке проектов возникала ошибка.

Новость по теме
Sony готовит новый PS Plus с играми для PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022