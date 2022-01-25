Игры для PS3 на PS5 всё ближе? Трофеи PS4 на мгновение заменили на иконки PS3

На консолях и в приложении PlayStation возникла проблема, из-за которой трофеи игр PS4 заменились иконками PS3. Ошибка вызвала новые обсуждения о том, что Sony готовит расширенную обратную совместимость для PS5.
Во время ошибки нормально отображались только достижения игр PS5. Трофеи PS4 сбросились на 0% и заменились иконками PS3.
Ранее в Сети обнаружили патент инженера PS4 и PS5 Марка Церни, который связан с обратной совместимостью для PS5. Функция позволит запустить на консоли игры с PS1, PS2 и PS3.
Через несколько дней в магазине PS5 нашли игры с PS3, среди которых Resistance 3, Killzone 2, Prince of Persia: Two Thrones HD и Prince of Persia: The Forgotten Sands. У них была цена, но при покупке проектов возникала ошибка.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 января 2022
-
15:00
-
14:50
-
14:39
-
14:08
-
13:43
-
13:16
-
13:08
-
12:44
-
12:38
-
12:07
-
11:37
-
11:04
-
10:37
-
10:08
-
09:43
-
09:16
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 24 января 2022
-
23:51
-
23:26
-
22:47
-
21:45
-
20:47
-
19:57
-
19:38
-
19:29
-
18:53
-
18:47
-
17:40
-
17:06
-
16:58
-
16:22
-
15:33
-
15:12