В сети появились трофеи экшена Sifu. Ради платины придется попотеть

На сайте Exophase появились достижения экшена про боевые искусства Sifu. Всего на сайте отмечено 43 приза, 26 из которых — бронзовые, 13 серебряных, 3 золотых и один платиновый трофей.
В основном достижения касаются сюжета, но есть и побочные активности. Например, поразить одной атакой трёх противников, сделать снимок в фоторежиме или одолеть босса и не умереть. Можно даже получить золотой трофей, если пройти игру с минимальным количеством смертей.
В основу сюжета Sifu ляжет месть. Главному герою предстоит отомстить за своих близких и сразиться со множеством противников. Основная механика проекта заключается в старении. После каждой смерти персонаж будет становиться старше — так до самой старости.
Релиз Sifu состоится 8 февраля на ПК, PS4 и PS5.
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