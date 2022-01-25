Tencent хочет девушек с большой грудью для своих фильмов. В США недовольны

Писательница и журналистка Алана Пирс, которая работает сценаристкой в студии Santa Monica, рассказала о некоторых принципах Tencent. По её информации, китайская компания при спонсировании игр и фильмов требует женщин с большой грудью, а чернокожие актёры и персонажи не приветствуются.

У меня есть друг, который предложил свой фильм под финансирование Tencent. У них были требования, вроде «женщин с большой грудью» и «никаких чернокожих». Множество подобных правил распространяются и на крупнобюджетные игры.

Позже Пирс опровергла своё высказывание и сказала, что не хочет обсуждать конкретные игры и фильмы, потому что Tencent может подать на неё в суд. В итоге журналистка назвала всё это слухами, которые она слышала.

Tencent принадлежат несколько игровых студий, среди которых Riot Games, Funcom и Klei. Кроме того, китайская компания владеет 40% акций Epic Games.

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