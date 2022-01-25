EA анонсирована сразу три новые игры по «Звёздным войнам» — экшен, шутер и тактику

EA неожиданно анонсировала сразу три новые игры по «Звёздным войнам» — более того, за их создание отвечает студия Respawn, то есть создатели Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends и Titanfall.

Продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order от команды оригинала во главе со Стигом Асмуссеном Тактика по Star Wars от бывших разработчиков XCOM в новой студии Bit Reactor Динамический шутер по Star Wars от ветерана индустрии Питера Хиршмана — он работал над первыми Medal of Honor, классическими Star Wars: Battlefront, стратегией Star Wars: Empire at War и экшеном Star Wars: The Force Unleashed.

Издатель не торопится называть сроки выпуска, но ждать тактику и шутер, похоже, придётся ещё как минимум несколько лет, тогда как Fallen Order 2 должен подоспеть совсем скоро. По слухам, его полноценно покажут в мае с планом выпустить уже в конце 2022 года.

Журналист Джейсон Шрайер отмечает, что подобными анонсами обычно пытаются подсластить пилюлю. В случае EA причин для желания позитивно попиариться много — от недавней сделки Microsoft с Activision Blizzard до плачевного состояния Battlefield 2042. Вдобавок скоро будет квартальный отчёт. Вдобавок так хотят эффективнее искать людей для разработки анонсированных игр.