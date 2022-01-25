Дуэйн «Скала» Джонсон готовит фильм по «одной из самых крутых игр»

Актёр и суперзвезда WWE Дуэйн «Скала» Джонсон в интервью Men's Journal рассказал про предстоящую экранизацию известной игры. По его словам, это один из самых масштабных и крутых проектов.

Мы собираемся вывести на экран одну из самых больших и крутых игр, которой я увлекался годами.

Название игры Джонсон не раскрыл, но «пообещал поступить правильно по отношению к друзьям-геймерам». Актёр рассказал про предстоящую адаптацию, когда его спросили о будущих проектах после «Чёрного Адама». Премьера суперзлодейского фильма DC запланирована на 28 июля 2022 года.

Ранее Дуэйн Джонсон уже снимался в фильмах по известным играм. Среди них Doom 2005 года и «Рэмпейдж» 2018 года. Обе картины получили смешанные отзывы критиков.

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