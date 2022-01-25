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В World of Tanks завтра появятся новые танки с уникальными фишками

В World of Tanks завтра появятся новые танки с уникальными фишками
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Разработчики World of Tanks объявили, что 26 января игра получит небольшой патч, с выходом которого в проекте появятся новые американские танки Yoh.

Одну из этих моделей можно было получить во время новогоднего события. Игроки тепло приняли новую машину, поэтому разработчики решили добавить больше подобных танков. По словам Wargaming, новые танки потребовали много времени на точную настройку.

Особенностью машин Yoh станет механика механика резервной гусеницы, которая позволяет передвигаться даже будучи сбитой. В этом случае у танка будет снижена скорость, но он сможет поворачиваться вперёд и назад. На официальном сайте игры авторы оставили несколько полезных советов.

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