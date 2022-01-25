Только три человека знали секрет Эндрю Гарфилда для «Человека-паука: Нет пути домой»

Недавно Эндрю Гарфилд посетил TheEllenShow. Эллен Дедженерес вместе с актёром обсуждали фильм «Человек-паук: Нет пути домой». Гарфилд рассказал, сколько людей знали о его появлении в картине.

По словам Эндрю Гарфилда, его секрет знали только три человека — отец, мать и брат. Только им он доверил тайну своего появления, больше никому. Даже Эмму Стоун актёр держал в неведении.

Было забавно держать это в секрете. Мне казалось, что я участвую в организации вечеринки-сюрприза по случаю дня рождения для группы людей, которые, как я думал, оценят это.

Недавно инсайдер MyTimeToShineHello сообщил, что Гарфилд всё же вернётся к роли Человека-паука для своего нового фильма. Вероятно, речь идёт про картину «Новый Человек-паук 3».

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