Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Москве стартовал тематический ивент с Genshin Impact

В Москве стартовал тематический ивент с Genshin Impact
Комментарии

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo сообщили, что проводят в Москве событие с тематическим стендом на тему «Краски мимолётности». Ивент проходит в ТЦ «Авиапарк» с 24 января по 6 февраля.

У игроков есть возможность получить открытку Genshin Impact. Для этого нужно опубликовать фотографию с мероприятия. Также можно выиграть специальный плакат за испытание «Волк Севера». Организаторы напомнили о правилах во время пандемии — количество людей в ТЦ ограничено.

В Genshin Impact проходит событие «Краски мимолетности». В ходе него игроки смогут получить различные награды и четырёхзвёздочного героя. Ивент стартовал 25 января, а закончится он 12 февраля.

Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android.

Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Те же грабли, но в Сибири Обзор Serious Sam: Siberian Mayhem. Те же грабли, но в Сибири

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022