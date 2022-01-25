В Москве стартовал тематический ивент с Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo сообщили, что проводят в Москве событие с тематическим стендом на тему «Краски мимолётности». Ивент проходит в ТЦ «Авиапарк» с 24 января по 6 февраля.
У игроков есть возможность получить открытку Genshin Impact. Для этого нужно опубликовать фотографию с мероприятия. Также можно выиграть специальный плакат за испытание «Волк Севера». Организаторы напомнили о правилах во время пандемии — количество людей в ТЦ ограничено.
В Genshin Impact проходит событие «Краски мимолетности». В ходе него игроки смогут получить различные награды и четырёхзвёздочного героя. Ивент стартовал 25 января, а закончится он 12 февраля.
Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android.
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