В Москве стартовал тематический ивент с Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo сообщили, что проводят в Москве событие с тематическим стендом на тему «Краски мимолётности». Ивент проходит в ТЦ «Авиапарк» с 24 января по 6 февраля.

У игроков есть возможность получить открытку Genshin Impact. Для этого нужно опубликовать фотографию с мероприятия. Также можно выиграть специальный плакат за испытание «Волк Севера». Организаторы напомнили о правилах во время пандемии — количество людей в ТЦ ограничено.

В Genshin Impact проходит событие «Краски мимолетности». В ходе него игроки смогут получить различные награды и четырёхзвёздочного героя. Ивент стартовал 25 января, а закончится он 12 февраля.

Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android.

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