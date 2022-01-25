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Тираж Farming Simulator 22 превысил 3 млн копий

Тираж Farming Simulator 22 превысил 3 млн копий
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Разработчики Farming Simulator 22 поделились с сообществом хорошей новостью. С момента релиза игру купили более 3 млн раз. На достижение такой отметки ушло два месяца.

Студия Giants Software поблагодарила игроков за поддержку. За первую неделю после выхода проект приобрели 1,5 млн человек. Farming Simulator 22 стала первой игрой, которую Giants Software издала самостоятельно.

Игра вышла 22 ноября 2021 года и получила положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. В 2022-м авторы готовятся наполнять игру контентом: расширения, новые территории, инструменты и многое другое.

Farming Simulator 22 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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