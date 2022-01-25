Звезда «Игры престолов» обрушился критикой на Disney из-за новой «Белоснежки»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж в рамках продвижения фильма «Сирано» на подкасте WFT Марка Мэрона обратился к Disney. Актёра раскритиковал идею ещё одной адаптации «Белоснежки и семи гномов».

Я ошеломлён тем, что они так гордятся выбором латиноамериканской актрисы на роль Белоснежки, но всё ещё хотят рассказать эту историю. Вы прогрессивны в одном направлении, но пересказываете этот отсталый сюжет о семи гномах, которые живут вместе в пещере. Разве я мало сделал для каких-то изменений? Наверное, я недостаточно громок.

Питер Динклэйдж получил наследственное заболевание ахондроплазия, которая приводит к карликовости. Семь гномов, которые живут в одной пещере, передают устаревшие стереотипы о невысоких людях, считает актёр.

В новом фильме по «Белоснежке и семи гномам» сыграют Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») в роли Белоснежки и Галь Гадот («Чудо-женщина») в роли Злой королевы. Режиссёром выступит Марк Уэбб, известный по работе над «Новым Человеком-пауком». Дату премьеры адаптации пока не назначили.

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