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Blizzard объявила о создании новой вселенной для будущей игры

Blizzard объявила о создании новой вселенной для будущей игры
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Blizzard анонсировала новую игру — это экшен со ставкой на выживание, действие которого развернётся в новой вселенной. Большего о проекте пока рассказать не могут.

Глава компании Майк Ибарра прокомментировал заявление, отметив, что уже успел поиграть далеко не один час в грядущий проект и остался под большим впечатлением от него и общего энтузиазма команды. Он верит в творческое видение разработчиков и не может дождаться, когда игроки сами окунуться в этот мир.

Анонс по большей части связан с тем, что Blizzard расширяет команду и ищет специалистов. Одновременно с этим студия показала пару концептов (один выше, другой в твите ниже). По ним совершенно невозможно понять, что нас может ожидать через несколько лет, когда игра выйдет на ПК и консолях.

Сейчас Blizzard готовится к релизу трёх игр — в этом году выйдет мобильная Diablo Immortal, тогда как Diablo 4 и Overwatch 2 ожидается лишь в 2023-м. А на прошлой недель стало известно, что компания станет частью Microsoft, но сделку должны закрыть до конца июня 2023 года.

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