Автор книг по «Колесу Времени» хотел бы поработать над Elden Ring вместо Джорджа Мартина

Брэндон Сандерсон, который известен по сериям книг «Рождённый туманом» и окончанию цикла Роберта Джордана «Колесо времени», в шутливой форме рассказал о желании поработать над Elden Ring. Писатель разочарован, что историю экшена писал Джордж Мартин, а не он.

FromSoftwere решает создать фентезийную игру и сотрудничать с писателем-фантастом. Они выбирают того, кто проводит дни в блогах NFL, а не человека, который играл в их проекты со времён King's Field. О чём вы думаете? Они делают игру с Джорджем, который не увлекается видеоиграми.

King's Field была первой игрой FromSoftware, которая вышла на PlayStation в 1994 году. Если Сандерсон действительно следит за проектами студии с того времени, то его досаду можно понять.

Джордж Мартин ранее говорил, что видеоигры — не его сильная сторона. Писатель отметил в своём блоге, что на «заре времён» играл в стратегии вроде Railroad Tycoon и Master of Orion. При этом отказаться от просьбы FromSoftware помочь создать мир Elden Ring автор всё же не смог.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно стало известно, что на прохождение экшена по основному пути уйдёт около 30 часов.

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