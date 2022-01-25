Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор книг по «Колесу Времени» хотел бы поработать над Elden Ring вместо Джорджа Мартина

Автор книг по «Колесу Времени» хотел бы поработать над Elden Ring вместо Джорджа Мартина
Комментарии

Брэндон Сандерсон, который известен по сериям книг «Рождённый туманом» и окончанию цикла Роберта Джордана «Колесо времени», в шутливой форме рассказал о желании поработать над Elden Ring. Писатель разочарован, что историю экшена писал Джордж Мартин, а не он.

FromSoftwere решает создать фентезийную игру и сотрудничать с писателем-фантастом. Они выбирают того, кто проводит дни в блогах NFL, а не человека, который играл в их проекты со времён King's Field. О чём вы думаете? Они делают игру с Джорджем, который не увлекается видеоиграми.
Поиграли 6 часов в Elden Ring. Хорошая Dark Souls, плохая Assassin's Creed Поиграли 6 часов в Elden Ring. Хорошая Dark Souls, плохая Assassin's Creed

King's Field была первой игрой FromSoftware, которая вышла на PlayStation в 1994 году. Если Сандерсон действительно следит за проектами студии с того времени, то его досаду можно понять.

Джордж Мартин ранее говорил, что видеоигры — не его сильная сторона. Писатель отметил в своём блоге, что на «заре времён» играл в стратегии вроде Railroad Tycoon и Master of Orion. При этом отказаться от просьбы FromSoftware помочь создать мир Elden Ring автор всё же не смог.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно стало известно, что на прохождение экшена по основному пути уйдёт около 30 часов.

Новость по теме
Утекли все титры Elden Ring — за месяц до выхода

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022