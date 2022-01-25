Автор книг по «Колесу Времени» хотел бы поработать над Elden Ring вместо Джорджа Мартина

Брэндон Сандерсон, который известен по сериям книг «Рождённый туманом» и окончанию цикла Роберта Джордана «Колесо времени», в шутливой форме рассказал о желании поработать над Elden Ring. Писатель разочарован, что историю экшена писал Джордж Мартин, а не он.
FromSoftwere решает создать фентезийную игру и сотрудничать с писателем-фантастом. Они выбирают того, кто проводит дни в блогах NFL, а не человека, который играл в их проекты со времён King's Field. О чём вы думаете? Они делают игру с Джорджем, который не увлекается видеоиграми.
King's Field была первой игрой FromSoftware, которая вышла на PlayStation в 1994 году. Если Сандерсон действительно следит за проектами студии с того времени, то его досаду можно понять.
Джордж Мартин ранее говорил, что видеоигры — не его сильная сторона. Писатель отметил в своём блоге, что на «заре времён» играл в стратегии вроде Railroad Tycoon и Master of Orion. При этом отказаться от просьбы FromSoftware помочь создать мир Elden Ring автор всё же не смог.
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно стало известно, что на прохождение экшена по основному пути уйдёт около 30 часов.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 января 2022
-
22:06
-
21:20
-
21:17
-
20:19
-
19:58
-
19:28
-
19:14
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:22
-
18:07
-
17:38
-
17:08
-
16:54
-
16:45
-
15:58
-
15:47
-
15:00
-
14:50
-
14:39
-
14:08
-
13:43
-
13:16
-
13:08
-
12:44
-
12:38
-
12:07
-
11:37
-
11:04
-
10:37
-
10:08
-
09:43
-
09:16
-
08:49