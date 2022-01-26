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DICE могут отстранить от Battlefield

DICE могут отстранить от Battlefield
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Инсайдер Том Хендерсон выпустил свежий ролик про будущее шведской студии DICE, где рассказал о ситуации вокруг Battlefield и потенциальном будущем всей компании. Как оказалось, и это лишь предположения некоторых сотрудников EA, DICE могут снять с Battlefield и сделать студией поддержки.

Оказывается, некоторые в EA ещё до выхода Battlefield 2042 подозревали, что основателю Respawn Винсу Зампелле могут отдать управление всей франшизой (об этом объявили в декабре), а его студия Ripple Effect (бывшая DICE LA, которая доделывала Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5) станет основным разработчиком серии. После провального запуска прошлогоднего шутера подобные разговоры стали возникать чаще.

Ключевой причиной, почему может произойти такая рокировка, называют куда большую опытность Ripple Effect в отношении Battlefield, чем нынешний состав DICE — там сейчас так много новичков, что сложно найти опытных специалистов на фоне продолжающегося исхода ветеранов.

Хендерсон считает, что ситуация разрешится в ближайшие месяцы — тогда и мы наверняка узнаем, чего ждать в будущем от DICE и Battlefield. Фанаты же тем временем хотят увидеть перезапуск Battlefield 5 с дополнительным контентом — некогда скандальную игру теперь вспоминают с теплотой.

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