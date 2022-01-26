Halo Infinite показала лучший старт за всю историю серии
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Студия 343 Industries похвасталась успехами Halo Infinite. Так, игра стала крупнейшим запуском в истории франшизы. А всего в проект уже сыграло более 20 млн человек. Для этого шутеру понадобилось чуть больше двух месяцев — выход бесплатного мультиплеера состоялся 15 ноября 2021 года.
К нам присоединилось более 20 миллионов спартанцев, и мы рады объявить, что Halo Infinite стала крупнейшим запуском в истории франшизы Halo!
Спасибо вам за то, что вступили с нами в бой на новом этапе этого великого приключения.
Разработчики не уточнили, сколько геймеров приобрели сюжетную кампанию, а сколько — играли только в мультиплеер. Однако подобный результат, безусловно, впечатляет.
Halo Infinite доступна на ПК и Xbox. Ранее в игре стартовал ивент Cyber Showdown с новым режимом и наградами — он продлится до 1 февраля.
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