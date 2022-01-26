На PS5 появилась горячо ожидаемая функция с клипами и скриншотами

Sony наконец добавила ожидаемую многими фанатами функцию. Теперь клипы и изображения, записанные на PS5, можно посмотреть и скачать в мобильном приложении PS App. Об этом геймеры сообщили в соцсетях.

К сожалению, у функции есть свои ограничения: записывать можно максимум 3 минуты в разрешении 1080р. Как только игрок сделает фото или видео на PS5 — оно отправится в мобильное приложение, но хранится там оно не более 14 дней. Однако пользователи всегда могут скачать файлы из PS App на свой смартфон.

Для корректной работы функции необходимо включить её как на PS5, так и на своём смартфоне. Конечно же, аккаунты в обоих устройствах должны быть синхронизированы.

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