В Overwatch стартовал ивент в честь наступления года Тигра с наградами и подарками

Китайский Новый год вот-вот наступит, и разработчики Overwatch запустили новое событие «Лунный Новый год». В течение него игроки смогут погрузиться в праздничную атмосферу, а также заработать уникальные награды.

В рамках ивента геймеров ждут подарки и еженедельные испытания, выполнив которые можно получить отличные награды. Среди них эпические облики для Эш, Тарана и Солдата-76, а также специальные значки и граффити.

Награды первой недели

В игре также появились лунные контейнеры, доверху заполненные новыми обликами, эмоциями, значками, граффити и другими наградами. При приобретении набора из 50 лунных наборов игроки также получат в подарок 10 бонусных контейнеров. «Лунный Новый год» продлится до 15 февраля.

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