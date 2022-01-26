В Overwatch стартовал ивент в честь наступления года Тигра с наградами и подарками

Китайский Новый год вот-вот наступит, и разработчики Overwatch запустили новое событие «Лунный Новый год». В течение него игроки смогут погрузиться в праздничную атмосферу, а также заработать уникальные награды.
В рамках ивента геймеров ждут подарки и еженедельные испытания, выполнив которые можно получить отличные награды. Среди них эпические облики для Эш, Тарана и Солдата-76, а также специальные значки и граффити.
Награды первой недели
В игре также появились лунные контейнеры, доверху заполненные новыми обликами, эмоциями, значками, граффити и другими наградами. При приобретении набора из 50 лунных наборов игроки также получат в подарок 10 бонусных контейнеров. «Лунный Новый год» продлится до 15 февраля.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 января 2022
-
09:50
-
09:19
-
08:52
-
08:22
-
02:24
-
00:11
- 25 января 2022
-
22:06
-
21:20
-
21:17
-
20:19
-
19:58
-
19:28
-
19:14
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:22
-
18:07
-
17:38
-
17:08
-
16:54
-
16:45
-
15:58
-
15:47
-
15:00
-
14:50
-
14:39
-
14:08
-
13:43
-
13:16
-
13:08
-
12:44
-
12:38
-
12:07
-
11:37