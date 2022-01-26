Disney+ запустят ещё в 42 странах, но не в России
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Сервис Disney+, в котором доступны сериалы и фильмы Marvel и Disney, расширяется. Онлайн-кинотеатр запустится в 42 странах уже этим летом, но среди них почему-то не будет России.
Страны, где сервис Disney+ запустят летом 2022 года
- Албания, Алжир, Андорра, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Ирак, Хорватия, Чехия, Египет, Венгрия, Израиль, Иордания, Косово, Оман, Кувейт, Йемен, Латвия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Черногория, Эстония, Греция, Марокко, Северная Македония, Палестина, Польша, Катар, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, ЮАР, Тунис, ОАЭ и государство Ватикан.
Точных дат запуска в этих странах пока нет. Disney не объяснила, с чем связан такой продолжительный период отказа от российского рынка, ведь онлайн-кинотеатр запустили ещё в ноябре 2019 года в США, Канаде и Нидерландах. Общее количество подписчиков сервиса тем временем превышает 118 млн человек.
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