Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми деталями проекта и объяснили причину отмены NFT
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Канал «Неважно, Кто» выпустил вторую часть интервью с PR-менеджером GSC Game World Захаром Бочаровым на тему S.T.A.L.K.E.R. 2. Сотрудник коснулся темы влияния Microsoft, подтвердил существование игры и объяснил выбор движка Unreal Engine. Мы выбрали главное из интервью.
- Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 весной 2018 года был сделан для того, чтобы держать связь с общественностью и делиться с игроками о прогрессе создания игры. При этом разработка началась раньше, чем об этом объявили авторы.
- Захар объяснил, почему выбор игрового движка пал на Unreal Engine. По его словам, он удовлетворил разработчиков по многим параметрам, включая качественную картинку, открытый мир и поддержку модов. Моддинг станет намного удобнее, чем был раньше.
- PR-менеджер подтвердил, что игра существует — он уже поиграл в проект и сумел оценить прогресс разработки лично. Ещё до покупки игроки тоже смогут понять, что за игру они покупают — «это не будет кот в мешке».
- NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2 отменили из-за бурной негативной реакции игроков, а не из-за «письма от Microsoft» или потенциальных проблем с выходом в Steam. Захар ещё раз отметил, что компания Сатьи Наделлы выступает партнёром студии, а не издателем.
- Захар объявил, что до релиза мы увидим ещё много материалов по игре, включая новые детали, скриншоты и геймплейные ролики. Последними авторы поделятся только тогда, когда будут готовы.
- Мультиплеер проекта выйдет после релиза — разработчики полностью сконцентрированы на создании впечатляющего одиночного приключения.
S.T.A.L.K.E.R. 2 заявлена на 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series. В день выхода игра сразу же попадёт в каталог Game Pass. Ранее в первой части интервью Захар Бочаров поделился деталями разработки и развеял некоторые слухи.
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