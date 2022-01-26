Создатели PUBG: Battlegrounds похвастались успехами бесплатной версии игры

12 января PUBG: Battlegrounds перешла на бесплатную модель распространения. Спустя 2 недели студия Krafton похвасталась успехами этого решения, опубликовав специальный инфографик. В нём авторы просуммировали успехи проекта после перехода на бесплатную версию.

В первую очередь разработчики отчитались о резком повышении онлайна в Steam по сравнению с выходом в ранний доступ в марте 2017 года. Рост составил целых 486%! Наибольший прирост игроков произошёл в странах СНГ, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Самым популярным режимом после перехода стало «Обучение». Таким образом, авторы сделали акцент на том, что проект решили оценить множество новичков. Самой популярной картой в игре оказались Эрангель и Таэго. Разработчики также напомнили, что раздают награды за вход в игру — раздача продлится до 17 февраля. Ознакомиться с подробностями можно на специальной странице.

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