Фото: художник превратил Соника в настоящего ёжика

Пользователь Reddit под ником Unnatural_Historian рисует реалистичных животных, встречающихся в играх. Одна из его работ посвящена Сонику. Художник нарисовал настоящего ёжика.
У него, как и у Соника, синие иголки, а также красные лапы. Примечательной чертой стало золотое колечко, которое знакомо всем фанатам Соника по его играм. В комментариях художник объяснил значение каждого элемента.
Так, например, с помощью колечек самцы привлекают внимание самок и показывают своё превосходство над другими. Обычно ежи медлительные, однако этот ёжик обладает большой скоростью и манёвренностью, прямо как сам Соник.
По словам Unnatural_Historian, в его задумке уже есть несколько животных из игр, которые хорошо смотрелись бы в реалистичном виде. Детали работ художник объявит позже.
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