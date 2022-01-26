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Мистерио могли оживить для «Человека-паука: Нет пути домой». Появился концепт с ним

Мистерио могли оживить для «Человека-паука: Нет пути домой». Появился концепт с ним
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В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» большое количество персонажей. Оказывается, их могло быть ещё больше, а сюжет планировали развивать иначе.

Художник Эндрю Ридер опубликовал несколько концепт-артов картины, на которых можно увидеть Мистерио. На изображении он сражается с Доктором Стрэнджем около статуи Свободы. Вероятно, в какой-то момент Marvel Studios подумывала оживить Мистерио и сделать его одним из злодеев.

Впервые Мистерио появился в «Человеке-пауке: Вдали от дома». В конце фильма он умер и раскрыл личность Человека-паука. Многие фанаты уверены, что такого колоритного злодея так просто не убрали бы. Его появления ждут в будущих проектах Marvel.

Также Ридер показал другие концепт-арты, на которых можно увидеть щит статуи Свободы, Человека-паука и Зелёного гоблина, но в графическом виде.

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