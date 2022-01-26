Наркокартели вербуют людей в GTA Online, Call of Duty и других играх

Издание Forbes провело небольшое расследование, касающееся GTA Online, Free Fire, Call of Duty и мексиканских наркокартелей. Оказалось, что в этих играх вербуют курьеров и контрабандистов.

Согласно данным, работодатели находят людей в сетевых играх и предлагают им работу. Она заключается в перевозке наркотических и других нелегальных веществ на территорию США.

Forbes вспомнил случай, который произошёл в ноябре 2020 года. Тогда на границе Аризоны остановили девушку по имени Алисса Наварро. В её машине обнаружили 60 кг запрещённых веществ.Она оказалась сговорчивой и рассказала, что выполняла работу по поручению Джорджа из GTA Online. За перевозку девушке обещали около $ 2 тыс. Сейчас ей грозит тюремный срок.

Также сообщается о случаях вербовки детей. Наркоторговцы нанимали детей для того, чтобы они рекламировали прибыльную и непыльную работу.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!