Наркокартели вербуют людей в GTA Online, Call of Duty и других играх

Издание Forbes провело небольшое расследование, касающееся GTA Online, Free Fire, Call of Duty и мексиканских наркокартелей. Оказалось, что в этих играх вербуют курьеров и контрабандистов.
Согласно данным, работодатели находят людей в сетевых играх и предлагают им работу. Она заключается в перевозке наркотических и других нелегальных веществ на территорию США.
Forbes вспомнил случай, который произошёл в ноябре 2020 года. Тогда на границе Аризоны остановили девушку по имени Алисса Наварро. В её машине обнаружили 60 кг запрещённых веществ.Она оказалась сговорчивой и рассказала, что выполняла работу по поручению Джорджа из GTA Online. За перевозку девушке обещали около $ 2 тыс. Сейчас ей грозит тюремный срок.
Также сообщается о случаях вербовки детей. Наркоторговцы нанимали детей для того, чтобы они рекламировали прибыльную и непыльную работу.
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