По «Доктору Кто» выпустят игру в жанре кликера

По культовому сериалу «Доктор Кто» анонсировали новую игру. По данным Eurogamer, это будет бесплатный кликер для мобильных телефонов. В нём игроки смогут смогут пережить знакомые по шоу события, встретить любимых героев и сразиться со старыми врагами. Геймплей в целом будет напоминать другие игры в жанре — Cookie Clicker и Clicker Heroes.
У проекта пока нет ни названия, ни геймплейных кадров. За разработку отвечает студия Eastside Games, которая ранее уже создавала кликер-игры по сериалам «Офис» и «В Филадельфии всегда солнечно». Вполне возможно, авторы попытаются адаптировать стиль «Доктора Кто» — с кораблём ТАРДИС и путешествиями во времени.
Даты выхода у игры пока нет. Студия обещает поделиться новыми деталями проекта уже в ближайшее время.
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